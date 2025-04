Un accessorio pratico e funzionale per gli utenti di smartphone Apple è ora disponibile grazie a una promozione temporanea su Amazon. Se siete alla ricerca di un modo per tenere i vostri documenti più importanti sempre a portata di mano, non lasciatevi sfuggire questa opportunità.

Offerta su un portafoglio magsafe di esr

L’accessorio in questione è un portafoglio progettato da ESR, compatibile con tutti i modelli di iPhone dotati di tecnologia MagSafe, ad eccezione degli iPhone Mini, che non possono utilizzarlo a causa delle loro dimensioni ridotte. Questo portafoglio è attualmente in offerta a soli 14 euro, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo medio. La promozione è valida solo per un tempo limitato, quindi è consigliabile agire in fretta per non perdere questa occasione.

Il portafoglio permette di conservare fino a 5 carte, mantenendole saldamente attaccate allo smartphone grazie a un magnete potente. Disponibile in due eleganti colorazioni, nero e blu, questo accessorio non solo offre funzionalità, ma aggiunge anche un tocco di stile al vostro dispositivo.

Vantaggi extra con amazon

Acquistando il portafoglio ESR, gli utenti possono beneficiare di ulteriori vantaggi offerti da Amazon. Attualmente, il gigante dell’e-commerce propone tre mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, due mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 30 giorni gratuiti di Audible. Queste offerte permettono di accedere a una vasta gamma di contenuti, tra cui musica, eBook e audiolibri in italiano, arricchendo l’esperienza di intrattenimento degli utenti.

Questa promozione rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera un accessorio che unisca praticità e stile, rendendo più semplice la gestione dei propri documenti e carte. Con un prezzo così competitivo e vantaggi extra, non resta che approfittare di questa offerta su Amazon.