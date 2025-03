Un’ottima opportunità per gli appassionati di gaming si presenta su Amazon, dove è disponibile un’offerta imperdibile su uno dei più avanzati monitor ultrawide curvi attualmente in commercio. Si tratta del AOC Agon 493UCX2, un dispositivo progettato specificamente per il gioco, che promette di trasformare l’esperienza visiva di ogni gamer.

Dettagli dell’offerta

L’AOC Agon 493UCX2 è attualmente in vendita su Amazon con un vantaggioso sconto del 36%, riducendo il prezzo da 1.199 euro a soli 765 euro. Questo monitor, venduto e spedito direttamente da Amazon, è disponibile per la spedizione immediata, garantendo così un acquisto rapido e senza attese.

Caratteristiche tecniche del monitor

Il monitor AOC Agon 493UCX2 è dotato di un pannello VA ultrawide di alta qualità con una leggera curvatura, che offre una dimensione impressionante di 49 pollici. La risoluzione DQHD (5120×1440 pixel) consente di godere di immagini nitide e dettagliate, mentre la frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms assicurano un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Inoltre, il supporto per AMD FreeSync Premium Pro riduce il tearing e migliora la sincronizzazione tra il monitor e la scheda grafica.

Vantaggi dell’abbonamento Amazon Prime

Per chi non è ancora iscritto ad Amazon Prime, c’è la possibilità di provare il servizio gratuitamente per 30 giorni grazie a una promozione speciale. Gli studenti possono approfittare di 3 mesi di Prime a costo zero. Gli abbonati a Prime possono godere di numerosi vantaggi, tra cui spedizioni rapide gratuite, accesso a film e serie TV su Amazon Prime Video e giochi gratuiti attraverso Prime Gaming. Inoltre, ci sono offerte aggiuntive come TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible.

Per chi desidera approfondire ulteriormente le specifiche tecniche del monitor AOC Agon 493UCX2, è possibile visitare la pagina dedicata su Amazon, dove si trova un elenco completo delle caratteristiche e delle funzionalità del prodotto.