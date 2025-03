Per coloro che desiderano avventurarsi nel mondo dei dispositivi pieghevoli, un’interessante opportunità si presenta presso Euronics. Attualmente è disponibile un’offerta per lo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold5, che potrebbe catturare l’attenzione di chi sta cercando un dispositivo innovativo.

Offerta e prezzo del samsung galaxy z fold5

Il sito web di Euronics ha messo in promozione il Samsung Galaxy Z Fold5 a un prezzo di 999 euro, rispetto al prezzo originale di 1.301 euro, offrendo così un risparmio del 23%. È importante notare che il prezzo consigliato per questo smartphone, secondo le informazioni fornite dalla catena, è di 2.119 euro.

Disponibilità e innovazione del samsung galaxy z fold5

Tuttavia, essendo un’offerta Outlet, la disponibilità del prodotto è soggetta a limitazioni. I clienti interessati possono verificare se ci sono negozi Euronics nelle vicinanze che dispongono di questo dispositivo a questo prezzo scontato. Presentato nel 2023, il Samsung Galaxy Z Fold5 si distingue come uno dei modelli più innovativi nel settore degli smartphone pieghevoli, attirando l’attenzione degli appassionati di tecnologia.

Dettagli sull’offerta del samsung galaxy z fold5

Per ulteriori dettagli sull’offerta e sulle caratteristiche del Samsung Galaxy Z Fold5, si invita a visitare il portale di Euronics. La promozione attuale rappresenta un’occasione da non perdere per chi desidera entrare nel mercato dei dispositivi pieghevoli senza spendere una fortuna.