Se state cercando un mouse da gaming che unisca robustezza, leggerezza e un prezzo accessibile, l’ASUS TUF Gaming M4 Air rappresenta un’opzione da non perdere. Attualmente, questo prodotto è disponibile su Amazon a un prezzo particolarmente vantaggioso, con uno sconto significativo che lo rende ancora più interessante per i videogiocatori.

Dettagli sull’offerta dell’asus tuf gaming m4 air

L’ASUS TUF Gaming M4 Air è un mouse cablato progettato per offrire un’esperienza di gioco ottimale. La sua offerta attuale su Amazon prevede un prezzo scontato del 49% rispetto al prezzo consigliato di 54,90 euro, portando il costo a soli 27 euro. Questo prezzo lo rende un’opzione particolarmente allettante per chi desidera un dispositivo di alta qualità senza spendere una fortuna.

Il design ergonomico di questo mouse è pensato per garantire comfort anche durante lunghe sessioni di gioco. Il peso ridotto lo rende facilmente maneggevole, permettendo ai giocatori di eseguire movimenti rapidi e precisi. Le specifiche tecniche includono un sensore ottico da 16.000 DPI, che consente di ottenere una reattività eccezionale e una precisione elevata in ogni situazione di gioco. Inoltre, la presenza di sei pulsanti programmabili offre la possibilità di personalizzare le funzioni secondo le proprie esigenze, rendendo questo mouse estremamente versatile.

Caratteristiche tecniche e funzionalità

L’ASUS TUF Gaming M4 Air non è solo un mouse di alta qualità, ma è anche dotato di una memoria interna. Questa caratteristica consente agli utenti di salvare le proprie configurazioni e portarli con sé, rendendo il dispositivo ideale per chi gioca in diverse postazioni. La possibilità di programmare i pulsanti offre un ulteriore livello di personalizzazione, permettendo ai videogiocatori di ottimizzare la propria esperienza in base ai titoli che preferiscono.

Per ulteriori dettagli e informazioni specifiche sul prodotto, è consigliabile visitare la pagina ufficiale di Amazon dedicata all’ASUS TUF Gaming M4 Air. Qui, i clienti possono trovare una panoramica completa delle caratteristiche e delle recensioni degli utenti, contribuendo a una scelta informata.

Offerte aggiuntive su amazon

