State considerando l’acquisto di un nuovo smartwatch e desiderate un modello esteticamente gradevole e accessibile? Attualmente, su Amazon sono disponibili diverse offerte interessanti per orologi smart che potrebbero catturare la vostra attenzione.

Xiaomi watch 2 pro lte

Uno dei modelli in evidenza è il Xiaomi Watch 2 Pro LTE, un elegante smartwatch di colore nero con una cassa di 46 millimetri e un display tondo da 1,97 pollici. Questo dispositivo è attualmente in offerta con uno sconto del 25% rispetto al prezzo di listino di 244 euro, portando il costo a soli 183 euro. L’orologio, oltre a presentare un design accattivante, offre diverse funzionalità avanzate adatte a chi cerca un compagno tecnologico per il monitoraggio delle attività quotidiane.

Amazfit active

Un’altra proposta interessante è l’Amazfit Active, anch’esso di colore nero, con una cassa da 42 millimetri e un display AMOLED. Questo smartwatch è dotato di GPS e supporta Alexa, rendendolo un dispositivo versatile per gli utenti moderni. Grazie a uno sconto del 26% rispetto al prezzo consigliato, il costo di questo modello scende da 109,90 euro a soli 81 euro.

In aggiunta, se non siete ancora iscritti ad Amazon Prime, potete approfittare di una prova gratuita di 30 giorni, che include numerosi vantaggi come la spedizione veloce gratuita e l’accesso a film e serie su Amazon Prime Video. Gli studenti possono beneficiare di tre mesi di Prime senza alcun costo. Inoltre, ci sono offerte per provare gratuitamente servizi come Music Unlimited, Kindle Unlimited e Audible, permettendo di esplorare un’ampia gamma di contenuti.

Queste offerte su smartwatch rappresentano un’opportunità da non perdere per chi cerca un dispositivo tecnologico di qualità a un prezzo conveniente.