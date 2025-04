Acquistare un controller per trasformare il proprio smartphone Apple in una console portatile è un’idea allettante per molti appassionati di gaming. Attualmente, su Amazon è disponibile un’offerta imperdibile per un accessorio che promette di migliorare l’esperienza di gioco.

Offerta sul Backbone One

Il dispositivo al centro di questa promozione è il Backbone One, un controller progettato specificamente per smartphone. Attualmente, il prezzo è stato ridotto del 50% rispetto al prezzo consigliato di 119,99 euro, permettendo così di acquistarlo per soli 59 euro. Questa offerta rappresenta un’opportunità da non perdere per chi desidera migliorare il proprio setup di gioco mobile.

Caratteristiche del Backbone One

Il Backbone One è compatibile con tutti gli iPhone dotati di porta Lightning. La struttura del controller consente di posizionare il telefono al centro, offrendo un’ottima ergonomia e facilità d’uso. Il dispositivo è equipaggiato con tasti in stile Xbox, che garantiscono una risposta rapida e precisa durante il gioco. Inoltre, è dotato di un jack per auricolari da 3,5 mm e di una porta Lightning, utile per ricaricare il dispositivo mentre si gioca, evitando così di interrompere l’azione per cercare una fonte di alimentazione.

Vantaggi di Amazon Prime

Per chi desidera approfittare di questa offerta e non è ancora iscritto ad Amazon Prime, è possibile iscriversi per un periodo di prova gratuito di 30 giorni. Durante questo periodo, gli utenti possono usufruire di numerosi vantaggi, tra cui spedizioni gratuite, accesso a film e serie TV su Prime Video e giochi gratuiti tramite il servizio Prime Gaming. Questa opportunità consente di esplorare i vari servizi offerti da Amazon senza alcun costo iniziale.

L’acquisto del Backbone One rappresenta quindi un investimento interessante per tutti gli appassionati di giochi su smartphone, specialmente in un periodo in cui le offerte si fanno più allettanti.