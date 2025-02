Gli appassionati di tecnologia e gaming possono ora beneficiare di un’opportunità imperdibile per espandere la memoria dei propri dispositivi. Infatti, su Amazon è possibile trovare SSD di alta qualità in promozione, ideali per aumentare la capacità di archiviazione di computer e console come la PlayStation 5.

Netac NV7000-t da 1TB

Il primo prodotto in offerta è il Netac NV7000-t da 1TB, un SSD M.2 che si distingue per la sua compatibilità con PC e PlayStation 5. Questo dispositivo offre prestazioni elevate, raggiungendo velocità di lettura di 7.300 MB/s e scrittura di 6.700 MB/s. Attualmente, grazie a uno sconto del 10% disponibile tramite coupon, il prezzo di questo SSD è ridotto a soli 66 euro. Per chi desidera migliorare le performance del proprio sistema, questa è un’occasione da non perdere.

Netac NV7000-t da 2TB

In aggiunta, è disponibile anche il Netac NV7000-t da 2TB, un modello che mantiene le stesse specifiche tecniche del precedente, ma con una capacità di archiviazione raddoppiata. Anche in questo caso, è possibile usufruire di un coupon sconto del 10%, che porta il prezzo finale a soli 115 euro. Questa offerta rappresenta un’opzione vantaggiosa per coloro che necessitano di ulteriore spazio per i propri giochi e file.

