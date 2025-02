La nuova console portatile di MSI si propone come un’opzione irresistibile per gli appassionati di videogiochi. Disponibile su Amazon, la MSI Claw 8 AI+ A2VM-028IT è stata lanciata recentemente sul mercato e promette prestazioni elevate per tutti i giochi che gli utenti possiedono su PC. Attualmente, il dispositivo è in vendita al prezzo di 1.099 euro.

Caratteristiche tecniche della MSI Claw 8 ai+ a2vm-028it

La console portatile è dotata di un display touch da 8 pollici con risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, offrendo un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. All’interno, il dispositivo è equipaggiato con un potente processore Intel Core Ultra 7 a 258V, supportato da una scheda grafica Intel Arc. La memoria è generosa, con 32GB di RAM LPDDR5x e uno spazio di archiviazione di 1TB su SSD PCIe4, garantendo velocità e capacità per gestire anche i titoli più impegnativi.

In aggiunta, la compatibilità con il WiFi7 consente di effettuare download rapidi, a patto di utilizzare un modem o router compatibile. Questo aspetto è particolarmente vantaggioso per i giocatori che desiderano scaricare giochi o aggiornamenti in tempi brevi. La confezione include anche una custodia, un accessorio utile per proteggere il dispositivo durante i trasporti.

Promozione esclusiva per studenti

Per gli studenti, Amazon ha pensato a una promozione esclusiva. Attraverso il programma Amazon Prime Student, è possibile accedere a tre mesi gratuiti di servizio, che comprendono spedizioni gratuite, accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi tramite Prime Gaming e molto altro. Questa offerta rappresenta un’opportunità interessante per chi desidera trarre il massimo dal proprio abbonamento, senza costi aggiuntivi iniziali.

La MSI Claw 8 AI+ A2VM-028IT si presenta quindi come una scelta eccellente per chi cerca una console portatile potente e versatile. Con la sua disponibilità immediata su Amazon, gli appassionati di videogiochi possono facilmente metterla nelle proprie mani e iniziare a esplorare un vasto catalogo di giochi, godendo di prestazioni elevate e di un’esperienza di gioco immersiva.