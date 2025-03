Se desiderate potenziare la vostra esperienza di gioco con un monitor di alta qualità, un’ottima opportunità è attualmente disponibile su Amazon. Il monitor in questione è il KTC H32S17, un modello curvo da 31,5 pollici che ha subito un significativo ribasso di prezzo.

Attualmente, il KTC H32S17 è offerto con uno sconto del 4% rispetto al costo medio di mercato, a cui si aggiunge un coupon che consente un ulteriore risparmio di 20 euro. Questo porta il prezzo finale a soli 209 euro, un affare decisamente interessante per gli appassionati di gaming.

Caratteristiche tecniche del monitor

Il KTC H32S17 si distingue per un pannello HVA che offre una risoluzione massima di 2560×1440 pixel (QHD). La leggera curvatura di 1500R contribuisce a un’esperienza visiva immersiva, mentre il refresh rate di 170Hz e il tempo di risposta di 1ms (MPRT) garantiscono prestazioni fluide durante il gioco. Questo monitor è compatibile con le tecnologie AMD FreeSync e Nvidia G-Sync, permettendo una sincronizzazione ottimale tra scheda video e display, riducendo il tearing e migliorando la fluidità delle immagini.

In aggiunta, il monitor è dotato di uno stand regolabile che consente di inclinare il display per adattarlo al meglio alla propria postazione di lavoro o di gioco. Queste caratteristiche lo rendono un’opzione molto interessante per chi cerca un monitor performante e versatile.

Offerte e vantaggi su Amazon

Acquistando il KTC H32S17 su Amazon, non solo potrete approfittare di un monitor di alta qualità, ma anche di vantaggi esclusivi. Amazon offre attualmente tre mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, che permette di ascoltare una vasta selezione di brani, oltre a due mesi gratuiti di Kindle Unlimited, con accesso a una ricca libreria di eBook. Non da ultimo, è possibile usufruire di 30 giorni gratuiti di Audible, per ascoltare audiolibri e podcast in italiano.

Per ulteriori dettagli sul monitor KTC H32S17 e per scoprire tutte le offerte disponibili, visitate la pagina ufficiale su Amazon.