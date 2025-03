Samsung ha fatto il suo ingresso al Mobile World Congress 2025 con uno stand imponente, progettato per mettere in risalto le straordinarie funzionalità dei suoi ultimi dispositivi, con un focus particolare sul Galaxy S25 Ultra. Durante l’evento, si è svolto un briefing dedicato alla fotografia computazionale, in cui sono stati approfonditi vari aspetti tecnologici.

Fotografia computazionale e smartphone

Quando si utilizza una fotocamera mirrorless o reflex, l’operazione di scattare una foto richiede spesso un intervento successivo in fase di post-produzione. Tuttavia, con gli smartphone di ultima generazione, la situazione è cambiata radicalmente. Premere il pulsante di scatto avvia un processo complesso in background, durante il quale il chip del dispositivo esegue numerosi calcoli per garantire “la migliore foto possibile”. Nel caso dei dispositivi Samsung, è il ProVisual Engine a occuparsi di questo compito, una suite che sfrutta l’intelligenza artificiale per analizzare e ottimizzare ogni singolo scatto, migliorando dettagli, colori e contrasto.

Miglioramento dell’immagine e creatività

Questa tecnologia non solo si occupa di perfezionare l’immagine finale, ma è anche in grado di ridurre il rumore e migliorare la nitidezza, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione. Oltre a fornire un’immagine pronta per essere condivisa, il sistema di Samsung consente l’applicazione di effetti creativi e modifiche avanzate, come filtri personalizzati e ritocchi, inclusi ritratti estremamente dettagliati. Il sistema è attivo anche durante gli scatti notturni e per paesaggi ampi, riconoscendo soggetti e scene per ottimizzare le impostazioni della fotocamera.

Innovazioni nell’editing fotografico

La tecnologia sviluppata da Samsung ha ricevuto riconoscimenti per il suo strumento innovativo che permette di rimuovere oggetti o persone dagli scatti, utilizzando l’intelligenza artificiale per riempire il vuoto in modo sorprendente. Il software è capace di ricostruire volti nascosti da elementi di disturbo e rimuovere le ombre di soggetti selezionati, il tutto senza richiedere ulteriori interventi da parte dell’utente.

Funzionalità di disegno e creatività

L’intelligenza artificiale di Samsung non si limita alla fotografia. Con la funzione Drawing Assist, è possibile trasformare schizzi disegnati a mano in opere d’arte di alta qualità, in vari stili. Non solo schizzi, ma anche istruzioni fornite tramite testo o immagini possono essere elaborate dall’AI, che si occupa di generare risultati creativi.

Prestazioni del Galaxy S25 Ultra

Il Galaxy S25 Ultra beneficia di molte di queste funzionalità grazie al chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy, un processore personalizzato per i dispositivi Samsung. Questo modello presenta una camera di vapore più grande del 40% rispetto al S24 Ultra, contribuendo a mantenere elevate prestazioni per periodi prolungati. In sostanza, si tratta di avere una potente workstation AI a portata di mano.