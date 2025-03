Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android che unisca estetica, prestazioni elevate e un prezzo competitivo, è il momento giusto per esplorare le offerte disponibili su Amazon. Attualmente, due modelli in particolare si distinguono per il loro eccellente rapporto qualità-prezzo.

Xiaomi 14t pro

Lo Xiaomi 14T Pro, disponibile nella colorazione Titan Blue, è attualmente un’esclusiva per gli utenti di Amazon. Questo dispositivo vanta un ampio display da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, garantendo un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. Sotto il cofano, il potente processore MTK 9300+ lavora in sinergia con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, assicurando prestazioni elevate anche nelle attività più impegnative. La fotocamera Leica Summilux offre scatti di alta qualità, mentre il supporto per la ricarica wireless e HyperCharge rende la ricarica rapida e conveniente. Attualmente, questo modello è in promozione con uno sconto del 22% rispetto al prezzo consigliato di 899,90 euro, ed è possibile acquistarlo a soli 699 euro.

Google pixel 9

Un’altra offerta interessante è rappresentata dal Google Pixel 9, disponibile nella colorazione Nero Ossidiana. Questo smartphone è dotato di un display Actua da 6,3 pollici, che offre immagini nitide e colori vividi. Con 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, il Google Pixel 9 è progettato per gestire senza difficoltà anche le applicazioni più esigenti. Grazie a uno sconto del 30% sul prezzo consigliato di 899 euro, gli utenti possono portarlo a casa per soli 629 euro.

Per coloro che desiderano ottimizzare le spese di spedizione sui propri acquisti su Amazon, è possibile iscriversi ad Amazon Prime. I nuovi membri possono approfittare di un periodo di prova gratuito di 30 giorni, mentre gli studenti possono beneficiare di 90 giorni gratuiti. Con l’iscrizione a Prime, si ha accesso a una vasta gamma di vantaggi, tra cui film e serie TV su Prime Video, giochi gratuiti tramite Prime Gaming e ulteriori promozioni come TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible. Non perdere l’occasione di attivare la prova per scoprire tutti i benefici di questi servizi.