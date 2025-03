Se siete alla ricerca di un monitor OLED con schermo ultrawide per il vostro setup da gaming, non lasciatevi sfuggire l’offerta limitata su Amazon per il Philips Evnia 34M2C6500AM. Questo modello è disponibile per un periodo di tempo ristretto e rappresenta un’opzione interessante per gli appassionati di tecnologia.

Dettagli del monitor Philips Evnia 34M2C6500AM

Il Philips Evnia 34M2C6500AM è un monitor che offre un pannello QD-OLED ultrawide da 34 pollici con una risoluzione di 3440×1440 pixel, nota come WQHD. Questo dispositivo è progettato per garantire un’esperienza visiva straordinaria, grazie a una frequenza di aggiornamento che raggiunge i 175Hz e un tempo di risposta di soli 0,03 millisecondi. Tali specifiche lo rendono ideale per i giochi ad alta intensità grafica, dove ogni millisecondo conta.

In aggiunta, il monitor supporta la tecnologia HDR400, che migliora la qualità delle immagini rendendo i colori più vividi e i contrasti più profondi. È compatibile con AMD FreeSync Premium Pro e Nvidia G-Sync, assicurando un’esperienza di gioco fluida e priva di lag. Un altro punto di forza è rappresentato dalle luci Ambiglow, che si estendono su tre lati del monitor, proiettando sulla parete retrostante colori che si armonizzano con le immagini visualizzate, creando un’atmosfera immersiva.

Offerta e promozioni su Amazon

Attualmente, il Philips Evnia 34M2C6500AM è in vendita su Amazon con uno sconto del 15%, portando il prezzo a soli 599 euro. Questa offerta è valida per un periodo limitato, quindi è consigliabile affrettarsi se si desidera aggiudicarsi questo monitor di alta qualità. L’acquisto può essere effettuato direttamente sulla pagina dedicata su Amazon, dove sono disponibili ulteriori informazioni e dettagli sul prodotto.

Inoltre, gli studenti possono beneficiare di una promozione esclusiva tramite Amazon Prime Student, che offre tre mesi gratis di servizio. Questo include vantaggi come spedizioni gratuite Prime, accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi tramite Prime Gaming e molto altro. È un’opportunità da non perdere per chi desidera unire tecnologia e intrattenimento a un costo contenuto.

Per ulteriori dettagli e per approfittare dell’offerta, visitate la pagina ufficiale del monitor su Amazon.