A pochi giorni dalla diffusione dei dati di Infratel riguardanti la copertura della fibra ottica FTTH e FWA, Fibra Click ha annunciato che Open Fiber ha esteso la rete della fibra FTTH e FWA in oltre 60 comuni italiani. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione e l’accessibilità della banda larga nel Paese.

Comuni coperti dalla fibra ftth

Sono 21 i comuni che ora possono beneficiare della rete in fibra ottica FTTH, un tipo di connessione che garantisce prestazioni elevate. Tra i comuni che hanno completato la copertura si trovano: Agropoli, Almè, Angri, Bergeggi, Casasco, Castelnuovo di Ceva, Costa Masnaga, Isasca, Marcianise, Nosate, Orco Feglino, Oulx, Penne, Reggio di Calabria, San Vito Chietino, Scarnafigi, Sestola, Solofra, Stella, Tavoleto e Zerbolò. Queste località potranno ora usufruire di una connessione internet più veloce e stabile, migliorando così la qualità della vita dei residenti e delle attività commerciali.

Comuni coperti dalla fibra ottica fwa

La rete della fibra ottica FWA ha raggiunto un totale di 42 comuni, ampliando ulteriormente le possibilità di connettività. Tra i comuni inclusi in questa copertura figurano: Acquappesa, Belmonte Calabro, Beverino, Borghetto di Vara, Brugnato, Camerata Cornello, Campi Salentina, Candidoni, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castel Sant’Angelo, Castelluccio Valmaggiore, Cesano Maderno, Cetraro, Cittaducale, Concerviano, Faeto, Falconara Albanese, Fenestrelle, Feroleto della Chiesa, Fiumefreddo Bruzio, Frascineto, Guagnano, Laureana di Borrello, Licodia Eubea, Longobardi, Maropati, Melicucco, Mombasiglio, Mottola, Palagianello, Palagiano, Roure, Salice Salentino, San Giovanni Bianco, San Giovanni in Fiore, San Michele Mondovì, Sciacca, Stornara, Stornarella, Troia e Vizzini. Questa espansione è cruciale per garantire che anche le aree più remote possano accedere a servizi digitali essenziali.

Controllo della copertura open fiber

Per coloro che desiderano controllare la disponibilità della rete Open Fiber nelle proprie zone, è possibile consultare ulteriori informazioni dettagliate su come verificare la copertura. La crescente diffusione della fibra ottica è un segnale positivo per il futuro della connettività in Italia, contribuendo a colmare il divario digitale e a promuovere lo <strongsviluppo economico e sociale.