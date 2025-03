Acquistare un robot aspirapolvere e lavapavimenti di alta qualità è un’opzione sempre più popolare tra i consumatori. In questo contesto, l’offerta attuale su Amazon relativa al Roborock Qrevo Master merita particolare attenzione. Si tratta di un’opportunità imperdibile per chi desidera un dispositivo all’avanguardia, con un notevole risparmio economico.

Dettagli dell’offerta su Roborock Qrevo Master

Dal 2025, il Roborock Qrevo Master è disponibile su Amazon a un prezzo scontato, con un sconto del 38% rispetto al prezzo consigliato. In particolare, il costo finale è stato ridotto da 1.299 euro a soli 799 euro. Questa promozione è valida per entrambe le varianti del prodotto, sia quella bianca che quella nera, permettendo agli acquirenti di scegliere il modello che più si adatta alle loro esigenze estetiche e funzionali.

Il robot aspirapolvere offre una potenza d’aspirazione HyperForce da 10.000 Pa, garantendo prestazioni elevate nella pulizia di qualsiasi superficie. Inoltre, il design del dispositivo include un mop sollevabile e un innovativo sistema FlexiArm, che facilita l’accesso a punti difficili da raggiungere. Un altro aspetto distintivo di questo modello è la stazione intelligente, che consente al robot di pulirsi, ricaricarsi e svuotarsi autonomamente, rendendo l’esperienza d’uso ancora più comoda per gli utenti.

Vantaggi per gli utenti Amazon Prime

Per gli studenti, c’è un’ulteriore opportunità da non perdere. Amazon offre una promozione esclusiva per gli abbonati a Amazon Prime Student, che consente di usufruire di tre mesi gratuiti di servizio. Questo include vantaggi come spedizioni gratuite Prime, accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi tramite Prime Gaming e molto altro. Questa offerta rappresenta un incentivo ulteriore per chi desidera approfittare della promozione sul Roborock Qrevo Master.

Per ulteriori dettagli e per scoprire tutte le caratteristiche del prodotto, è consigliabile visitare la pagina ufficiale di Amazon dedicata al Roborock Qrevo Master. Con questa offerta, la pulizia della casa diventa un compito semplice e veloce, grazie alla tecnologia avanzata di Roborock.