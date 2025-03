Negli ultimi giorni, molti utenti di Instagram hanno espresso il loro disappunto sui social media riguardo a un cambiamento significativo nei loro feed. L’applicazione di Meta ha iniziato a mostrare contenuti video, in particolare dei Reel, caratterizzati da violenza e tematiche sessuali, senza apparente giustificazione.

Segnalazioni su Reddit

Le segnalazioni si sono moltiplicate su Reddit, dove un utente ha descritto di aver visualizzato una serie di Reel contenenti sparatorie e omicidi avvenuti nelle scuole. Altri utenti hanno lamentato la presenza di video estremamente violenti, con scene di accoltellamenti, decapitazioni e persino castrazioni. Non sono mancati anche video a contenuto sessuale, nonostante gli utenti avessero attivato il filtro per i contenuti sensibili, progettato per escludere questo tipo di materiale.

Le scuse di Meta

Meta ha riconosciuto il problema e, attraverso un portavoce, ha rilasciato delle scuse agli utenti. In una conversazione con CNBC, la società ha dichiarato: “Stiamo risolvendo un problema che ha causato la visualizzazione di contenuti nel feed di Instagram Reels che non avrebbero dovuto essere consigliati ad alcuni utenti. Ci scusiamo per l’errore.” Tuttavia, il portavoce non ha fornito dettagli specifici sulla natura dell’errore. Molti utenti, comunque, hanno sottolineato come i contenuti visualizzati non dovrebbero apparire sulla piattaforma o, se presenti, dovrebbero essere accompagnati da avvisi adeguati. Infatti, la policy di Instagram stabilisce la rimozione di “fotografie e video con nudità e atti sessuali.”

Interrogativi sulla gestione dei contenuti

La situazione ha sollevato interrogativi sulla gestione dei contenuti da parte della piattaforma e sulla capacità di Meta di proteggere i propri utenti da contenuti inappropriati. La questione ha messo in luce la vulnerabilità degli algoritmi di raccomandazione e la necessità di una maggiore attenzione nella moderazione dei contenuti.