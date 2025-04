Non riuscite più a gestire lo spazio limitato dell’SSD interno della vostra PlayStation 5? A partire da oggi, questo problema potrebbe essere risolto grazie a un’ottima offerta su Amazon, che presenta un’unità a stato solido a un prezzo molto vantaggioso.

Caratteristiche tecniche del Fikwot FX991

L’unità a stato solido NVMe Fikwot è di tipo PCIe 4.0 2280 M2 e offre una capacità di 1 TB. Questo significa che, una volta installato sulla vostra PlayStation 5, avrete la possibilità di installare un numero significativo di giochi, eliminando la necessità di disinstallarne alcuni per fare spazio a nuovi titoli. In termini di prestazioni, questo SSD è in grado di raggiungere una velocità di 7100 MB/s in lettura e 6100 MB/s in scrittura, garantendo caricamenti rapidi e un’esperienza di gioco fluida.

Offerte aggiuntive su Amazon

Oltre all’ottima offerta per l’SSD, Amazon propone anche vantaggi esclusivi per i nuovi clienti. Attualmente, è possibile usufruire di tre mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, due mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 30 giorni gratuiti di Audible. Queste offerte comprendono una vasta selezione di musica, eBook e audiolibri, rendendo l’esperienza di intrattenimento ancora più ricca e variegata.

Con questa offerta imperdibile, gli appassionati di gaming possono finalmente dire addio ai problemi di spazio sulla loro console, godendo di una maggiore libertà di scelta sui titoli da installare.