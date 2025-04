Acquistare uno smartphone Android con una fotocamera di alta qualità e specifiche tecniche avanzate è ora più accessibile grazie alle offerte sui telefoni Realme disponibili su Amazon. Con sconti significativi, questi dispositivi si presentano come una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e un’esperienza fotografica straordinaria.

Realme gt 7 pro 5g (12+256gb)

Il Realme GT 7 Pro 5G, nella sua elegante colorazione arancione, si distingue per la sua potente configurazione di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Questo smartphone, equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Elite e una batteria capiente da 6.500 mAh, offre prestazioni eccezionali. La fotocamera AI Ultra-Clear Snap garantisce scatti di alta qualità, mentre il display Eco RealWorld con un refresh rate elevato assicura un’esperienza visiva coinvolgente. Attualmente, questo modello è disponibile con uno sconto del 3% e un coupon che consente un ulteriore risparmio di 95 euro, portando il prezzo da 799 euro a soli 684 euro.

Realme gt 7 pro 5g (12+512gb)

Un’altra opzione interessante è il Realme GT 7 Pro 5G nella colorazione grigia, che offre anch’esso 12 GB di RAM ma con una memoria interna espansa a 512 GB. Questo modello mantiene le stesse caratteristiche tecniche del precedente, con l’unica differenza legata alla capacità di archiviazione e al colore. Attualmente, è possibile approfittare di uno sconto del 10% e di un coupon che permette un ulteriore sconto del 5%. Di conseguenza, il prezzo finale scende da 899 euro a soli 768 euro.

