Se vi trovate alla ricerca di un caricatore in grado di ricaricare il vostro smartphone durante la guida, è opportuno considerare l’ultima offerta disponibile su Amazon. A partire dal 2025, il caricatore INIU per auto è in promozione, con un prezzo ridotto quasi della metà grazie a un’offerta limitata nel tempo.

Dettagli dell’offerta

Grazie a un codice promozionale attivabile direttamente dalla pagina del prodotto, è possibile ottenere uno sconto del 40% sul prezzo originale di 14,99 euro, portando il costo finale a soli 8 euro. Questo caricatore INIU è progettato specificamente per l’uso in automobile, da collegare alla porta accendisigari del veicolo. Con una potenza di 60W e doppia porta USB – una Type C e una standard – consente di utilizzare qualsiasi cavo in vostro possesso.

Contenuto della confezione

All’interno della confezione non troverete solo il caricatore, ma anche un cavo USB Type-C di alta qualità firmato INIU. Questo cavo è compatibile con altri caricatori e presenta una struttura robusta, intrecciata, con una luce LED che si illumina per indicare il funzionamento.

Vantaggi di Amazon Prime

Per chi desidera azzerare le spese di spedizione sui propri acquisti Amazon, è consigliabile iscriversi ad Amazon Prime. I primi 30 giorni sono gratuiti e offerti da Amazon. Gli studenti possono beneficiare di 90 giorni gratuiti. Approfittate dei vantaggi del programma Prime di Amazon, che include l’accesso a film e serie TV di Prime Video e giochi gratuiti di Prime Gaming. Non è tutto: Amazon offre anche TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible. Attivate la vostra iscrizione di prova a questi servizi per scoprire tutte le possibilità offerte.