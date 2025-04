Se siete alla ricerca di un altoparlante Bluetooth potente e versatile per le vostre feste in terrazza o in piscina, una nuova offerta su Amazon potrebbe fare al caso vostro. La cassa senza fili SUPNIU H77 è attualmente disponibile a un prezzo scontato, rendendola un’opzione interessante per gli amanti della musica.

Dettagli dell’offerta su amazon

La SUPNIU H77, un altoparlante che ha suscitato l’interesse degli utenti, è proposta con uno sconto del 27% rispetto al prezzo più recente. A questo si aggiunge un coupon di 10 euro che riduce ulteriormente il prezzo finale a soli 26 euro. Questa promozione è un’opportunità da non perdere per chi desidera un dispositivo audio di qualità a un costo accessibile.

Caratteristiche tecniche dell’altoparlante

Questo altoparlante senza fili offre una potenza di picco di 30W, consentendo di riprodurre musica ad alto volume senza distorsioni. Grazie al doppio tweeter da 2 pollici e al subwoofer da 3 pollici, gli utenti possono godere di un’esperienza sonora ricca e coinvolgente. Inoltre, la cassa è dotata di connettività Bluetooth, permettendo una trasmissione della musica fino a 30 metri di distanza. È anche possibile collegare il dispositivo tramite AUX, offrendo maggiore flessibilità. Le luci RGB integrate aggiungono un tocco di atmosfera, mentre il telecomando incluso nella confezione facilita il controllo delle funzioni.

Promozioni esclusive per gli utenti amazon

Acquistando la SUPNIU H77, gli utenti possono anche beneficiare di diverse promozioni esclusive. Amazon offre tre mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, consentendo di esplorare un vasto catalogo musicale. Inoltre, sono disponibili due mesi gratuiti di Kindle Unlimited, che offre accesso a una vasta libreria di eBook, e 30 giorni gratuiti di Audible, per ascoltare audiolibri e podcast in italiano. Queste offerte rappresentano un valore aggiunto significativo per gli acquirenti, arricchendo l’esperienza di intrattenimento complessiva.

La SUPNIU H77 si presenta quindi come un’ottima scelta per chi cerca un altoparlante Bluetooth di qualità a un prezzo vantaggioso, con l’aggiunta di promozioni che ampliano le possibilità di svago.