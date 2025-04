Acquistare un router potente e versatile è un’esigenza sempre più comune tra gli utenti di tecnologia. In questo contesto, Amazon presenta una promozione imperdibile per il router ASUS RT-AX5400, un dispositivo che non solo offre prestazioni elevate nel funzionamento tradizionale, ma è anche capace di trasformarsi in un router 5G collegando semplicemente uno smartphone.

Offerta imperdibile su amazon

Il router ASUS RT-AX5400 è attualmente in vendita su Amazon, dove è disponibile sia per la vendita che per la spedizione immediata. Grazie a uno sconto del 48% sul prezzo consigliato, gli utenti possono portare a casa questo dispositivo per soli 99 euro. Questa offerta rappresenta un’opportunità da non perdere per chi cerca un router di alta qualità a un prezzo accessibile.

Caratteristiche del router asus rt-ax5400

Il ASUS RT-AX5400 è un router Dual Band che supporta pienamente il WiFi 6, garantendo velocità e stabilità nella connessione. È dotato di quattro potenti antenne che assicurano una copertura del segnale ottimale in tutta la casa. Oltre alle sue funzioni tradizionali, il dispositivo offre anche la possibilità di collegare uno smartphone tramite la porta USB, permettendo di sfruttare il tethering mobile 4G/5G. Questa funzione consente di condividere la connessione internet del telefono, rendendola disponibile in ogni angolo dell’abitazione.

Vantaggi dell’iscrizione ad amazon prime

Per chi desidera azzerare le spese di spedizione sui propri acquisti, Amazon offre la possibilità di iscriversi ad Amazon Prime. I nuovi utenti possono usufruire di un periodo di prova gratuito di 30 giorni. Gli studenti hanno diritto a un periodo di prova ancora più vantaggioso, di 90 giorni gratis. L’iscrizione a Prime consente di accedere a numerosi vantaggi, tra cui film e serie TV su Prime Video, giochi gratuiti su Prime Gaming e persino tre mesi di Music Unlimited, due mesi di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible.

Il ASUS RT-AX5400 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un router all’avanguardia, combinando prestazioni elevate e funzionalità innovative.