Se siete in cerca di un monitor da gaming di qualità ma avete un budget limitato, ci sono ottime notizie per voi. Attualmente, su Amazon, è disponibile un’offerta che rende accessibile un monitor di alto livello a un prezzo incredibilmente vantaggioso.

Dettagli dell’offerta per il KTC H24S17

Il monitor in questione è il KTC H24S17, il quale beneficia di un’importante promozione che riduce il suo costo quasi del 50%. Questa offerta è possibile grazie a un coupon di sconto di 20 euro e a un codice promozionale KTCMNT15 che applica un ulteriore sconto del 15%. Di conseguenza, il prezzo finale si attesta a soli 86 euro, un affare da non perdere per gli appassionati di gaming.

Caratteristiche tecniche del monitor

Il KTC H24S17 è dotato di un pannello HVA curvo (1500R) da 24 pollici con una risoluzione massima di Full HD. Tra le sue specifiche più rilevanti, si segnala una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta di 6 ms, caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto per i giochi ad alta intensità visiva. Inoltre, supporta sia l’AMD FreeSync che il Nvidia G-Sync, garantendo un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni.

