Attualmente, chi desidera acquistare uno dei più recenti modelli di smartphone, può approfittare di un’interessante offerta su Amazon. Il Nothing Phone (3a), un dispositivo di ultima generazione, è disponibile con uno sconto significativo.

Dettagli dell’offerta

Questo smartphone, venduto e spedito direttamente da Amazon, è attualmente in promozione con un sconto del 13% rispetto al prezzo di listino di 399 euro, permettendo così di portarlo a casa per soli 349 euro. L’offerta è valida per un periodo limitato e il prodotto è disponibile per la spedizione immediata.

Specifiche tecniche

Il Nothing Phone (3a), lanciato recentemente, è dotato di una memoria interna di 256 GB e di 12 GB di RAM, rendendolo ideale per un utilizzo intenso e per il multitasking. Tra le specifiche tecniche spiccano una fotocamera principale con stabilizzazione ottica da 50 MP, una batteria capiente da 5.000 mAh e un potente processore Snapdragon 7s Gen 3. Il display è un AMOLED flessibile da 6,77 pollici, con una risoluzione FHD+ e un refresh rate di 120Hz, garantendo un’esperienza visiva fluida e coinvolgente.

Opzioni di colore

Per quanto riguarda le opzioni di colore, al momento è possibile scegliere tra la versione Bianco Latte e quella completamente Nera, permettendo agli utenti di optare per il design che preferiscono.

Vantaggi di Amazon Prime

In aggiunta, è possibile iscriversi ad Amazon Prime, con i primi 30 giorni gratuiti offerti da Amazon. Questo abbonamento consente di usufruire di numerosi vantaggi, tra cui spedizioni rapide e gratuite, accesso a film e serie TV tramite Prime Video, oltre a giochi inclusi nel servizio Prime Gaming.