Se siete alla ricerca di una power bank compatta e potente da portare in borsa, c’è un’opportunità da non perdere su Amazon. A partire da oggi, 15 marzo 2025, è disponibile una promozione imperdibile su un modello del marchio SBS, che offre un notevole risparmio sul prezzo di acquisto.

Dettagli sulla batteria portatile

La batteria portatile SBS è in vendita con uno sconto del 43% rispetto al prezzo medio di 17,12 euro, permettendo di acquistarla per soli 9 euro. Questo dispositivo è venduto e spedito direttamente da Amazon, garantendo una disponibilità immediata. La power bank è progettata per essere slim, rendendola facile da trasportare e ideale per chi ha bisogno di ricariche rapide in movimento.

Caratteristiche principali

All’interno della power bank si trova una batteria da 10.000 mAh, sufficiente per ricaricare lo smartphone più volte. Tra le sue caratteristiche principali vi è il supporto per la ricarica rapida e la ricarica intelligente, che regola la potenza in base al dispositivo collegato per prevenire surriscaldamenti e cortocircuiti. Inoltre, la power bank è dotata di LED che indicano il livello di carica, fornendo un utile feedback visivo per l’utente.

Vantaggi per gli studenti

Se siete studenti, c’è anche un vantaggio aggiuntivo. Amazon offre una promozione dedicata agli studenti, consentendo di usufruire di tre mesi gratuiti del servizio Amazon Prime. Questo include spedizioni gratuite, accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi su Prime Gaming e molto altro. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per rendere la vostra vita quotidiana più semplice e conveniente.