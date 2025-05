È finalmente arrivato il momento che molti appassionati di tecnologia stavano aspettando: la Amazon Tech Week offre una selezione di proiettori portatili con sistema operativo Android integrato, disponibili a prezzi incredibili. Questi dispositivi non solo permettono di proiettare contenuti senza necessità di un collegamento esterno, ma offrono anche prestazioni di alta qualità.

Proiettore magcubic

Il primo modello in evidenza è il Magcubic, un proiettore Full HD che supporta anche risoluzioni 4K. Con una luminosità massima di 200 ANSI e 8000 lumen, questo proiettore è dotato del sistema operativo Android 11. Inoltre, è compatibile con le tecnologie WiFi 6 e Bluetooth 5.0, rendendolo un dispositivo versatile per ogni esigenza. Durante la Amazon Tech Week, il Magcubic è disponibile a un prezzo scontato del 35%, passando da un costo iniziale di 89,99 euro a soli 58 euro. È un’opportunità da non perdere per chi cerca un proiettore di alta qualità a un prezzo accessibile.

Eeenfy venus v1

Un altro proiettore interessante è l’Eeenfy Venus V1, caratterizzato da un design futuristico e uno stand che consente di regolare facilmente l’inclinazione. Anche questo dispositivo offre una risoluzione di 1080p, con una luminosità di 350 ANSI e il sistema operativo Android 13. Durante la promozione attuale, il prezzo è scontato del 27% e, in aggiunta, è disponibile un coupon da 20 euro che riduce ulteriormente il costo finale. Il prezzo di partenza di 139,99 euro scende così a soli 82 euro.

Inoltre, per chi desidera approfittare di ulteriori vantaggi, è possibile iscriversi ad Amazon Prime. La piattaforma offre i primi 30 giorni gratuiti, consentendo di provare tutti i servizi inclusi, come spedizioni gratuite, accesso a film e serie TV su Prime Video e giochi gratuiti tramite Prime Gaming. Un’opzione da considerare per chi è interessato a sfruttare al massimo l’esperienza di acquisto su Amazon.