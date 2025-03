Se state cercando una power bank compatta in grado di ricaricare il vostro iPhone anche in modalità wireless, un’opportunità imperdibile è disponibile su Amazon.

Offerta power bank Hinovo

Nel mese di febbraio 2025, Amazon ha lanciato un’interessante promozione su una power bank della marca HINOVO, che ha attirato l’attenzione degli utenti per il suo design compatto e le sue funzionalità avanzate. Il prodotto è attualmente scontato del 40%, portando il prezzo da 29,99 euro a soli 17 euro, ma solo per un periodo limitato. Questo sconto è applicabile attraverso un coupon disponibile sulla piattaforma. Inoltre, per chi acquista due unità, è previsto un ulteriore sconto del 5%, utilizzando il codice promozionale C4DZ4WBQ.

Caratteristiche tecniche

La power bank in oggetto presenta una capacità di 5.000 mAh, ideale per ricariche rapide e pratiche. Una delle sue principali caratteristiche è il supporto per MagSafe, che consente una ricarica wireless semplice e immediata: basta avvicinare l’iPhone alla power bank per avviare il processo di ricarica. Inoltre, è possibile utilizzare la porta USB per ricaricare altri dispositivi, aumentando così la versatilità del prodotto.

Vantaggi di Amazon Prime

Per chi desidera ottimizzare le spese di spedizione, Amazon offre la possibilità di iscriversi ad Amazon Prime. I nuovi utenti possono usufruire di un periodo di prova gratuito di 30 giorni, mentre gli studenti possono accedere a 90 giorni gratuiti. L’iscrizione a Prime consente di godere di numerosi vantaggi, tra cui l’accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi gratuiti su Prime Gaming e promozioni esclusive. Inoltre, Amazon offre ai suoi iscritti tre mesi di Music Unlimited, due mesi di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible, rendendo l’esperienza di acquisto e intrattenimento ancora più ricca.