TIM ha reso noto che a partire dal 3 aprile 2025 entreranno in vigore delle rimodulazioni delle offerte mobile che interesseranno un numero significativo di utenti. Per i clienti coinvolti, è previsto un incremento del costo mensile di 1,99 euro. Tuttavia, in conformità con quanto stabilito dal Codice di Comunicazione, sarà possibile recedere senza alcun costo.

Motivazione della rimodulazione

Secondo quanto riportato nella pagina ufficiale di TIM, la motivazione alla base di questa rimodulazione è da attribuire a “esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato”. Gli utenti interessati riceveranno una comunicazione tramite SMS nei prossimi giorni.

Opportunità per i clienti

L’operatore telefonico ha anche annunciato che alcuni clienti avranno l’opportunità di migliorare la propria offerta attivando una delle seguenti promozioni, senza alcun costo aggiuntivo:

50 gigabyte di traffico dati aggiuntivi al mese , attivabili inviando un SMS al numero 40916 con il testo “50GIGA ON”.

, attivabili inviando un SMS al numero 40916 con il testo “50GIGA ON”. Attivazione gratuita della velocità 5G Ultra di TIM, anch’essa tramite SMS al numero 40916 con il messaggio “5G ON”.

Offerta personalizzata

In alternativa, i clienti possono scegliere di aderire a un’offerta personalizzata, mantenendo gli stessi costi e ricevendo 2 giga in più rispetto al piano attuale. Per farlo, dovranno inviare un SMS gratuito al numero 40916 con il testo “CONFERMO ON” entro il 31 marzo 2025.

Dettagli sul recesso

Nella comunicazione inviata agli utenti, sono inclusi anche i dettagli riguardanti le modalità di recesso, come previsto dal Codice di Comunicazione.