Nel mese di gennaio 2025, chi è alla ricerca di un televisore di grandi dimensioni e di un marchio affidabile può trovare un’offerta interessante su Amazon. In particolare, è disponibile un Smart TV QNED 4K di LG del 2024 a un prezzo vantaggioso.

Offerta del modello lg 55qned85t6c

Attualmente, il modello LG 55QNED85T6C è in vendita a 699 euro, con spedizione e vendita gestite direttamente da Amazon. Il prezzo consigliato per questo televisore era di 1.199 euro, il che significa che gli acquirenti possono risparmiare un notevole 42% rispetto al prezzo originale.

Caratteristiche del televisore lg

Questo televisore LG è dotato di un display QNED con diagonale di 55 pollici e risoluzione 4K, ideale per chi desidera un’ottima qualità delle immagini. Il sistema operativo, webOS 24, supporta una vasta gamma di applicazioni di intrattenimento, garantendo un’esperienza utente completa. Inoltre, il televisore è equipaggiato con lo standard HDMI 2.1 con VRR, che offre un’esperienza di gioco notevolmente migliorata per gli appassionati di videogiochi.

Recensioni e valutazioni

Per ulteriori informazioni sul televisore smart LG 55QNED85T6C, è possibile visitare l’annuncio su Amazon, dove sono disponibili centinaia di recensioni da parte di utenti che hanno già acquistato e testato il prodotto. Le valutazioni forniscono un’idea chiara delle prestazioni e della qualità del televisore.

Vantaggi per nuovi clienti

In aggiunta, Amazon offre vantaggi per i nuovi clienti, come TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE MESI GRATIS di Kindle Unlimited e 30 GIORNI GRATIS di Audible. Queste offerte permettono di accedere a una vasta libreria di musica, eBook, audiolibri e podcast in italiano, arricchendo ulteriormente l’esperienza di intrattenimento degli utenti.