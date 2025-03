Se siete in cerca di uno smartphone che possa supportarvi nelle attività quotidiane senza far lievitare il budget, una nuova opportunità è disponibile grazie a Unieuro. La catena ha lanciato una promozione su un dispositivo entry-level del marchio realme, il modello Note 60, che potrebbe catturare la vostra attenzione.

Dettagli dell’offerta di unieuro

Attualmente, il dispositivo realme Note 60 è offerto al prezzo di 99,99 euro sul sito ufficiale di Unieuro. Questo prezzo rappresenta un notevole sconto rispetto al prezzo consigliato di 129,99 euro. La promozione fa parte della Tech Collection di Unieuro, che si propone di rendere accessibili tecnologie moderne a un pubblico ampio.

Caratteristiche tecniche del realme Note 60

Il modello realme Note 60, incluso nell’offerta, è dotato di un ampio schermo da 6,74 pollici con una risoluzione di 1.600 x 720 pixel, il che garantisce un’esperienza visiva soddisfacente. Inoltre, il dispositivo supporta un refresh rate di fino a 90Hz, rendendo la navigazione fluida e reattiva.

Dal punto di vista delle prestazioni, il realme Note 60 è equipaggiato con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, offrendo spazio sufficiente per app e file personali. Il sistema operativo è basato su Android 14, assicurando accesso alle ultime funzionalità e aggiornamenti. La connettività è garantita dallo standard 4G, che permette di rimanere connessi senza problemi.

Informazioni aggiuntive sulla promozione

Per chi desidera approfondire le specifiche tecniche del realme Note 60 o conoscere meglio la promozione attualmente in corso, il sito di Unieuro offre tutte le informazioni necessarie. Visitate il portale per scoprire ulteriori dettagli e approfittare di questa vantaggiosa offerta.