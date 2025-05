Inizia la Amazon Tech Week, un evento che promette di attrarre gli appassionati di tecnologia. Questa iniziativa, lanciata in collaborazione con Samsung, è attiva fino al 13 maggio 2025 e offre una vasta gamma di sconti su numerosi prodotti tecnologici, disponibili fino ad esaurimento scorte. Le categorie in promozione spaziano dalle cuffie ai notebook, includendo unità di archiviazione, smartwatch, monitor e molto altro.

Promozioni Samsung in evidenza

La Tech Week è fortemente caratterizzata dalla presenza di Samsung, che ha messo in evidenza alcuni dei suoi prodotti più richiesti. Tra le offerte spicca l’SSD Samsung 990 PRO da 2TB, compatibile con PlayStation 5. Questo dispositivo è attualmente proposto a un prezzo di 143,35 euro, venduto e spedito da Amazon, un’offerta che segna un risparmio rispetto al prezzo precedente di 161,49 euro. Questo SSD rappresenta una soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate e spazio di archiviazione per giochi e applicazioni.

Altre offerte interessanti

In aggiunta, un’altra offerta da non perdere è quella relativa all’SSD esterno portatile Samsung T7 Shield MU-PE4T0S da 4TB, disponibile a 272,88 euro. Anche questo prodotto è venduto e spedito da Amazon, con un prezzo precedente di 313,95 euro, il che rende l’offerta particolarmente vantaggiosa per chi ha bisogno di ulteriore spazio di archiviazione in movimento.

Prodotti di altri brand

Non solo Samsung è presente nella Tech Week. Tra le offerte si segnala anche la scheda microSDXC SanDisk Extreme da 256GB, attualmente in vendita a 27,49 euro. Questo prodotto è ideale per chi cerca una soluzione di archiviazione veloce e affidabile per fotocamere, smartphone e dispositivi di gioco.

Disponibilità e ulteriori vantaggi

È importante notare che alcune delle promozioni della Tech Week sono soggette a disponibilità limitata, a seconda della domanda. Inoltre, si ricorda che l’Amazon Prime Day 2025 è previsto per luglio, sebbene le date precise non siano ancora state confermate. Questa iniziativa attuale rappresenta un’ottima opportunità per i consumatori di anticipare i propri acquisti tecnologici.

In aggiunta, Amazon offre vantaggi esclusivi come tre mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, due mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 30 giorni gratuiti di Audible, fornendo accesso a una vasta libreria di musica, eBook, audiolibri e podcast in italiano.