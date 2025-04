Avete una connessione VDSL o fibra pura e desiderate un modem di alta qualità prodotto da AVM? Non potete perdere l’occasione di acquistare il FRITZ!Box 5690 Pro, attualmente in offerta su Amazon.

Questo dispositivo, disponibile per l’acquisto diretto su Amazon, è proposto con un vantaggioso 8% di sconto rispetto al prezzo consigliato di 369 euro, permettendo di portarlo a casa al prezzo di 339 euro. Il FRITZ!Box 5690 Pro si distingue per la sua versatilità, poiché può essere utilizzato sia come router che come modem, ed è compatibile con le connessioni FTTC, FTTH e ADSL.

Caratteristiche del fritz!box 5690 pro

Il FRITZ!Box 5690 Pro è un modem/router che si fa notare per la sua stabilità e velocità, tratti distintivi di tutti i prodotti del marchio Fritz. Tra le sue principali caratteristiche, spicca il supporto al Wi-Fi 7 Tri Band, che consente di sfruttare anche la connessione a 6 GHz sui dispositivi compatibili, garantendo così una navigazione più fluida e veloce. Questo modem è ideale per chi desidera una connessione potente e stabile, perfetta per le attività quotidiane come lo streaming, il gaming e il telelavoro.

In aggiunta, il FRITZ!Box 5690 Pro è progettato per offrire una copertura ottimale in tutta la casa, grazie alle sue funzionalità avanzate di gestione della rete. Gli utenti possono facilmente configurare e monitorare la propria rete domestica attraverso un’interfaccia utente intuitiva, rendendo la gestione della connessione semplice e accessibile anche a chi non ha competenze tecniche specifiche.

Dettagli sull’offerta e vantaggi per gli studenti

Se desiderate ulteriori dettagli sul FRITZ!Box 5690 Pro, potete visitare la pagina ufficiale del prodotto su Amazon. Inoltre, gli studenti possono approfittare di una promozione esclusiva: Amazon offre tre mesi gratis di servizio per gli iscritti ad Amazon Prime Student. Questo abbonamento include spedizioni gratuite Prime, l’accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi su Prime Gaming e molto altro ancora.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di migliorare la vostra connessione internet con un modem di alta qualità, approfittando delle offerte attuali su Amazon.