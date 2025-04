POCO ha recentemente rinnovato la propria offerta di smartphone con l’introduzione della nuova gamma F7. Ad Aprile 2025, il modello di punta del marchio, che fa parte del gruppo Xiaomi, è senza dubbio il POCO F7 Ultra, un dispositivo di cui si è parlato ampiamente nelle recensioni e che si può trovare su Amazon a un prezzo promozionale di 699,90 Euro, rispetto ai 749,90 Euro di listino.

Il POCO F7 Ultra, svelato solo poche settimane fa, è dotato di un display OLED da 6,67 pollici con una risoluzione di 1440p e un refresh rate di 120Hz. Questa combinazione garantisce immagini estremamente nitide e una fluidità visiva senza precedenti, con una luminosità di picco che raggiunge i 3200 nit. Sotto il suo elegante design, il dispositivo è alimentato dal potente processore Snapdragon 8 Elite, supportato da 12 o 16GB di RAM LPDDR5X e fino a 512GB di memoria di archiviazione UFS 4.1, assicurando prestazioni elevate in ogni situazione.

Caratteristiche fotografiche avanzate

Il comparto fotografico del POCO F7 Ultra è particolarmente interessante, con una tripla fotocamera posteriore che comprende un sensore principale da 50 megapixel, un teleobiettivo da 50 megapixel con uno zoom ottico di 2,5x e un obiettivo ultra grandangolare da 32 megapixel. Questa configurazione consente di catturare immagini di alta qualità in diverse condizioni di luce e angolazioni. La fotocamera frontale, anch’essa da 32 megapixel, è ideale per selfie e videochiamate, garantendo risultati eccellenti.

Prestazioni della batteria e ricarica

Un altro aspetto da non sottovalutare è la batteria del POCO F7 Ultra, che ha una capacità di 5300 mAh. Questa batteria supporta la ricarica rapida cablata da 12W e la ricarica wireless da 50W, permettendo di ottenere una ricarica completa in tempi brevi. Grazie a queste caratteristiche, gli utenti possono godere di un utilizzo prolungato del dispositivo senza doversi preoccupare di rimanere senza energia durante la giornata.

Il POCO F7 Ultra si posiziona come una scelta eccellente per chi cerca uno smartphone potente e versatile, in grado di soddisfare le esigenze quotidiane con un’ottima qualità fotografica e prestazioni elevate. Con l’attuale promozione, questo dispositivo rappresenta un’opzione interessante per coloro che desiderano un prodotto di alta gamma a un prezzo competitivo.