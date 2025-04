Se siete alla ricerca di uno smartphone che unisca prestazioni elevate e un prezzo accessibile, i modelli della linea POCO potrebbero fare al caso vostro. Attualmente, su Amazon sono disponibili diverse offerte imperdibili per il POCO M7 Pro 5G, un dispositivo che si distingue per la sua potenza e affidabilità.

POCO M7 pro 5g (8+256gb)

Il primo modello in promozione è il POCO M7 Pro 5G, dotato di 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Questo smartphone è equipaggiato con una batteria da 5.110 mAh e una fotocamera principale da 50 MP, che garantisce scatti di alta qualità. Il display AMOLED con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz rende l’esperienza visiva fluida e coinvolgente. Attualmente, grazie a uno sconto del 9% rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, il costo finale per questo modello è di soli 199 euro, un affare da non perdere.

POCO M7 pro 5g (12+256gb)

Un’altra opzione disponibile è il POCO M7 Pro 5G con 12 GB di RAM, che mantiene le stesse specifiche tecniche del modello precedente. Tuttavia, in questo caso, si beneficia di uno sconto del 15% rispetto al prezzo più basso recente di 259,90 euro, portando il costo a soli 219 euro. Questa versione è ideale per chi cerca prestazioni superiori senza rinunciare a un prezzo competitivo.

È importante notare che tutti i modelli della serie POCO M7 sono disponibili esclusivamente su Amazon, e gli acquirenti possono scegliere tra diverse colorazioni, tra cui Silver, Green e Purple.

