Per chi desidera eliminare definitivamente i problemi di copertura del segnale WiFi all’interno delle proprie abitazioni, un sistema mesh rappresenta la soluzione ideale. Attualmente, su Amazon, sono disponibili alcune offerte interessanti che meritano attenzione.

D-Link M32-2

Il D-Link M32-2 si presenta come il primo sistema mesh in promozione. Questo dispositivo include due satelliti, dotati di supporto per il WiFi Dual Band e un ottimizzatore di traffico alimentato da intelligenza artificiale. Grazie a questo bundle, gli utenti possono beneficiare di uno sconto del 25% rispetto al prezzo originale, rendendolo disponibile per soli 137 euro. La combinazione di tecnologia avanzata e prezzo competitivo rende questo sistema una scelta allettante per chi cerca una connessione stabile e veloce in ogni angolo della casa.

Linksys Velop Pro 7 10G LN1401

Per coloro che sono in cerca di un prodotto di fascia alta, il Linksys Velop Pro 7 10G LN1401 rappresenta un’opzione da considerare. Questo sistema mesh è caratterizzato da una porta internet 10G e supporta il WiFi 7, consentendo velocità di navigazione fino a 2,4 volte superiori rispetto al WiFi 6, a condizione di utilizzare dispositivi compatibili, come la nuova PS5 Pro. Attualmente, grazie a uno sconto del 20%, questo modello è disponibile al prezzo di 399 euro. La qualità dei materiali e le prestazioni elevate giustificano il costo, rendendo questo dispositivo ideale per chi desidera il massimo dalla propria connessione.

