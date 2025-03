Avete mai pensato di ricaricare il vostro smartphone o altri dispositivi mentre siete in auto? Se la risposta è affermativa, è il momento di scoprire un’interessante opportunità su Amazon, che offre un caricatore per auto a un prezzo incredibilmente vantaggioso.

Dettagli sul prodotto

Il prodotto in questione è un caricatore del marchio Lisen, attualmente disponibile con una serie di promozioni che ne riducono notevolmente il costo finale. In particolare, è possibile beneficiare di uno sconto del 39% rispetto al prezzo di listino, oltre a due codici promozionali (KMJ3F8BO e QK7QUGM6) che applicano rispettivamente un 40% e un 20% di sconto, portando il prezzo a soli 13 euro.

Caratteristiche del caricatore

Il caricatore è progettato per essere inserito nella presa accendisigari dell’auto e si distingue per la presenza di due cavi integrati e ulteriori due porte, una USB-C e una USB-A. I cavi integrati comprendono un Lightning e un USB-C, rendendo questo dispositivo compatibile con una vasta gamma di apparecchi, e supporta anche la ricarica rapida, un vantaggio significativo per chi è sempre in movimento.

