Acquistare il nuovo Nothing Phone (3a) rappresenta un’opportunità interessante per chi è in cerca di un dispositivo all’avanguardia. Attualmente, su Amazon è disponibile una promozione che rende l’acquisto ancora più allettante.

Offerta su Amazon per nothing phone (3a)

Il Nothing Phone (3a), l’ultimo smartphone lanciato sul mercato, è ora disponibile su Amazon con un sconto del 13% rispetto al prezzo suggerito di 399 euro. Questo significa che il costo finale si attesta a soli 349 euro. Il dispositivo è venduto e spedito direttamente da Amazon, garantendo così una disponibilità immediata. La promozione riguarda specificamente la versione bianca, che si distingue per il suo design innovativo e accattivante.

Caratteristiche tecniche del nothing phone (3a)

Questo smartphone è dotato di un display AMOLED flessibile da 6,77 pollici, che offre una risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz. Questa caratteristica non solo migliora l’esperienza visiva, ma contribuisce anche a ridurre il consumo energetico, un aspetto importante per gli utenti che utilizzano il dispositivo per lunghi periodi. Il Nothing Phone (3a) è equipaggiato con 12 GB di RAM e una memoria interna di 256 GB, garantendo prestazioni elevate e ampio spazio per app e file. Inoltre, la batteria da 5.000 mAh assicura una durata prolungata, permettendo di utilizzare lo smartphone senza preoccuparsi di ricariche frequenti.

Vantaggi per studenti e opportunità di Amazon Prime

Gli studenti possono beneficiare di ulteriori vantaggi grazie alla promozione Amazon Prime Student, che offre tre mesi gratuiti di servizio. Questo include spedizioni gratuite con Prime, accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi su Prime Gaming e molto altro. Questa è un’ottima occasione per chi desidera esplorare i servizi offerti da Amazon mentre approfitta di un acquisto vantaggioso come il Nothing Phone (3a).

Per maggiori dettagli e per non perdere l’opportunità di ottenere questo smartphone a un prezzo scontato, è consigliabile visitare la pagina ufficiale di Amazon dedicata al Nothing Phone (3a).