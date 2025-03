Desiderate migliorare le prestazioni di raffreddamento del processore del vostro PC da gaming? Un’ottima opportunità si presenta grazie a un’offerta su Amazon, dove è possibile acquistare un dissipatore a liquido a un prezzo vantaggioso. Questo dispositivo è il Thermalright Frozen Prism 360 White ARGB, attualmente disponibile con uno sconto del 13% rispetto al prezzo medio, portando il costo a soli 65 euro.

Caratteristiche del Thermalright frozen prism 360 white argb

Il Thermalright Frozen Prism 360 White ARGB è un dissipatore a liquido di tipo AIO (All-In-One), progettato per un’installazione rapida e semplice. Questo modello è compatibile con numerosi processori e socket, sia di AMD che di Intel, rendendolo una scelta versatile per molti utenti. Il radiatore ha una lunghezza di 360 millimetri e include tre ventole da 120 millimetri, tutte con un design elegante di colore bianco, che non solo garantiscono un’ottima dissipazione del calore, ma aggiungono anche un tocco estetico al sistema grazie alle luci RGB integrate.

Le ventole e la pompa sono progettate per funzionare in modo silenzioso, assicurando un’esperienza di gioco senza distrazioni. La tecnologia avanzata di questo dissipatore consente di mantenere temperature ottimali anche durante le sessioni di gioco più intense, aumentando la longevità del processore e migliorando le prestazioni generali del sistema.

Dettagli e vantaggi di Amazon Prime

Per ulteriori dettagli sul Thermalright Frozen Prism 360 White ARGB, è possibile visitare la pagina ufficiale del prodotto su Amazon.

Amazon Prime non offre solo vantaggi legati alla spedizione, ma anche accesso a una vasta gamma di contenuti. Gli abbonati possono godere di film e serie TV su Prime Video, giochi gratuiti su Prime Gaming e anche un periodo di prova di TRE MESI di Music Unlimited, DUE MESI di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible. Approfittate di queste offerte e scoprite tutto ciò che Amazon Prime ha da offrire!