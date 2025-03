In attesa della presentazione ufficiale, prevista per l’estate del 2025, il noto leaker OnLeaks ha diffuso le prime immagini del Samsung Galaxy Z Flip 7, il settimo modello della linea di smartphone pieghevoli a conchiglia della casa sudcoreana. Le fotografie rivelano un design che appare simile a quello del suo predecessore, il Galaxy Z Flip 6, suggerendo che Samsung si concentrerà principalmente su miglioramenti e perfezionamenti rispetto al modello precedente, che ha riscosso un notevole successo tra gli utenti.

Dimensioni e display del nuovo modello

Le immagini mostrano che il Galaxy Z Flip 7 avrà un incremento delle dimensioni del display. Il modello attuale, Z Flip 6, presenta uno schermo esterno di 3,4 pollici e uno interno di 6,7 pollici. Nel nuovo dispositivo, si prevede che il display esterno raggiunga i 3,6 pollici, mentre quello interno sarà di 6,8 pollici. Le dimensioni complessive del Galaxy Z Flip 7 saranno di 166,6 x 75,2 x 6,9 mm, con uno spessore di 9,1 mm, fotocamera inclusa. Questi cambiamenti segnalano un’evoluzione del design, mantenendo però un aspetto familiare per i fan della serie.

Specifiche tecniche e processore

Un aspetto ancora incerto riguarda il processore che equipaggerà il Galaxy Z Flip 7. Alcuni rumor suggeriscono l’adozione dell’Exynos 2500, ma le informazioni sono contrastanti e non vi è ancora conferma ufficiale. Questo elemento sarà cruciale per determinare le prestazioni del dispositivo, soprattutto in un mercato in continua evoluzione come quello degli smartphone. Samsung, tuttavia, sembra intenzionata a mantenere i prezzi del Galaxy Z Flip 6 per il nuovo modello, il che potrebbe rappresentare un vantaggio competitivo in un contesto di crescente concorrenza.

Prospettive future e altri modelli

Il Galaxy Z Flip 7 non è l’unico prodotto pieghevole atteso da Samsung. Nella stessa estate del 2025, la società dovrebbe annunciare anche il Galaxy Z Fold 7, ampliando ulteriormente la sua offerta nel settore degli smartphone pieghevoli. Gli appassionati possono già consultare la recensione del Galaxy Z Fold 6, disponibile su diverse piattaforme, per farsi un’idea delle potenzialità offerte da questi innovativi dispositivi. La continua evoluzione della tecnologia pieghevole rappresenta un’area di grande interesse nel mercato degli smartphone, e Samsung si conferma come uno dei principali attori in questo segmento.