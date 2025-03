Nella notte del 22 aprile 2025, NVIDIA ha reso noti i risultati finanziari del primo trimestre dell’anno, evidenziando un andamento positivo delle vendite. I ricavi hanno raggiunto i 39,3 miliardi di dollari, superando le attese degli analisti di Wall Street.

Previsioni future di NVIDIA

Guardando al futuro, l’azienda non mostra segni di preoccupazione. Durante la conference call, NVIDIA ha previsto che i ricavi potrebbero aumentare fino a circa 43 miliardi di dollari. Nel comunicato ufficiale, si sottolinea come le vendite dei data center siano quasi raddoppiate nel 2024, raggiungendo un totale di 115 miliardi di dollari, con un incremento del 16% rispetto al trimestre precedente.

Ottimismo di Jensen Huang

L’amministratore delegato, Jensen Huang, ha espresso ottimismo riguardo al futuro dell’azienda durante la conference call. Huang ha affermato che DeepSeek non influenzerà negativamente le vendite. Pur definendo il modello R1 come “un’innovazione eccellente”, ha messo in evidenza come questi e altri modelli simili costituiscano una grande opportunità per NVIDIA, poiché richiederanno una potenza di calcolo significativamente maggiore.

Innovazione e open source

Huang ha dichiarato: “I modelli di ragionamento possono richiedere 100 volte più elaborazione, e quelli che arriveranno in futuro ne consumeranno ancora di più. DeepSeek R1 ha suscitato entusiasmo a livello globale. È un’innovazione eccellente, ma è importante perché ha reso open source un modello di intelligenza artificiale di ragionamento, dimostrando che quasi tutti gli sviluppatori di IA si stanno avvicinando a R1”.

NVIDIA nel mercato dell’intelligenza artificiale

In un contesto di continua evoluzione tecnologica, NVIDIA si posiziona come un attore chiave nel mercato dell’intelligenza artificiale e della potenza di calcolo, proseguendo il suo impegno nell’innovazione e nello sviluppo di soluzioni avanzate per i data center.