Attualmente, gli appassionati di gaming possono approfittare di un’interessante offerta su un monitor ultrawide curvo disponibile su Amazon. Questo modello, prodotto da CRUA, è stato soggetto a un significativo ribasso di prezzo, rendendolo un’opzione appetibile per chi desidera migliorare la propria esperienza di gioco.

Offerta monitor crua

Un monitor CRUA in promozione ha subito un taglio del 29% rispetto al prezzo originale, portando il costo da 299,99 euro a soli 211 euro. Questa offerta rappresenta un’opportunità da non perdere per i gamers che cercano un dispositivo di alta qualità a un prezzo accessibile.

Caratteristiche del monitor

Il monitor presenta un pannello VA da 34 pollici con una curvatura di 1500R, offrendo un’esperienza visiva immersiva. La risoluzione massima supportata è WQHD, equivalente a 3440×1440 pixel, garantendo immagini nitide e dettagliate. Inoltre, il dispositivo vanta una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (VRB), caratteristiche che lo rendono ideale per il gaming ad alta velocità. È dotato anche del supporto per l’AMD FreeSync Premium, che aiuta a eliminare il tearing dello schermo, migliorando ulteriormente l’esperienza di gioco. Infine, il monitor è abbellito da un anello luminoso RGB situato sulla parte posteriore, che aggiunge un tocco di stile alla postazione.

Vantaggi di amazon prime

Amazon Prime offre vantaggi esclusivi come consegne rapide e gratuite, oltre a un accesso illimitato a contenuti di intrattenimento con Amazon Prime Video e giochi gratuiti tramite Amazon Prime Gaming. Per chi non è ancora iscritto, esiste la possibilità di provare il servizio senza costi per 30 giorni. Gli studenti possono approfittare di un periodo di prova esteso a 90 giorni grazie alla promozione Amazon Prime Student. Inoltre, ci sono offerte speciali come tre mesi gratuiti di Music Unlimited, due mesi di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible.

Opportunità di acquisto

Questa promozione su Amazon rappresenta un’ottima opportunità per chi desidera potenziare la propria esperienza di gioco con un monitor di alta qualità a un prezzo vantaggioso.