Acquistare un televisore 4K con uno schermo ampio a un prezzo accessibile è un desiderio comune tra gli appassionati di tecnologia. In questo periodo, le offerte proposte da Amazon rappresentano un’opportunità imperdibile per chi desidera rinnovare il proprio sistema di intrattenimento.

Chiq u65h7a

Il modello CHiQ U65H7A è un televisore dotato di un ampio pannello LED da 65 pollici, in grado di offrire una risoluzione 4K Ultra HD. Questo dispositivo è compatibile con lo standard HDR 10 e integra un potente processore Quad-Core, il quale consente di gestire in modo fluido applicazioni popolari come Amazon Prime Video e YouTube. Attualmente, il prezzo di questo televisore è di soli 454 euro, grazie a uno sconto del 9% rispetto al prezzo consigliato di 499 euro. Gli utenti interessati possono consultare l’offerta direttamente sulla pagina di Amazon.

Metz mqe7600z

Un’altra proposta interessante è il televisore Metz MQE7600Z, che presenta un pannello QLED sempre da 65 pollici, con risoluzione 4K Ultra HD e supporto per HDR 10+. Questo modello è equipaggiato con il sistema operativo Google TV e offre compatibilità con Dolby Vision e Dolby Atmos, garantendo un’esperienza visiva e sonora di alta qualità. Il prezzo attuale di questo televisore è di 681 euro, dopo uno sconto del 10% rispetto al prezzo di listino. Anche in questo caso, gli utenti possono trovare l’offerta direttamente su Amazon.

