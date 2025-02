Mentre gli appassionati di tecnologia si preparano per l’evento di lancio europeo della Xiaomi 15 Series, in Cina è stato presentato ufficialmente il Xiaomi 15 Ultra. Tuttavia, ci sono alcuni dettagli importanti da considerare riguardo a questo dispositivo.

Il 27 febbraio 2025, fonti come Gizchina e PhoneArena hanno segnalato che la versione cinese del dispositivo è dotata di una batteria da 6.000 mAh. È importante notare che la variante internazionale potrebbe essere commercializzata con una batteria di capacità inferiore. Sebbene sia necessario attendere l’annuncio ufficiale per il mercato al di fuori della Cina, è utile esaminare le specifiche tecniche del dispositivo.

Caratteristiche tecniche di Xiaomi 15 Ultra

Il Xiaomi 15 Ultra si distingue per un display LTPO AMOLED da 6,73 pollici, con una risoluzione di 3.200 x 1.440 pixel, un refresh rate variabile tra 1 e 120 Hz e picchi di luminosità che raggiungono i 3.200 nit. Il cuore pulsante del dispositivo è rappresentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, affiancato da 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X. La memoria interna è disponibile in diverse configurazioni: 256, 512 GB o 1 TB di tipo UFS 4.1.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il dispositivo è equipaggiato con una quadrupla fotocamera posteriore che include un sensore principale da 50 MP (Sony LIT-900, 23mm, f/1.63), un teleobiettivo da 50 MP (f/1.8), un obiettivo grandangolare da 50 MP (f/2.2) e un sensore da 200 MP (Samsung HP9, f/2.6) per lo zoom a 100 mm. Inoltre, la fotocamera frontale è da 32 MP (f/2.0). La batteria da 6.000 mAh supporta la ricarica rapida a 90W via cavo e 80W in modalità wireless. Il sistema operativo è Android 15, personalizzato con HyperOS 2.0.

Prezzi e disponibilità in Cina

Il dispositivo ha già suscitato grande interesse nel mercato cinese, dove i prezzi partono da 6.499 yuan (circa 850 euro) per il modello con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La variante più avanzata, con 16 GB di RAM e 1 TB di memoria, arriva a costare 7.799 yuan (circa 1.030 euro). È disponibile anche un Professional Imaging Kit, venduto separatamente al prezzo di 999 yuan (circa 130 euro).

L’attenzione ora si sposta verso l’evento europeo della Xiaomi 15 Series, previsto per le ore 14 del 2 marzo 2025 a Barcellona, dove si attende di scoprire ulteriori dettagli e specifiche per il mercato internazionale. Gli appassionati e i consumatori sono in attesa di capire come si presenterà la serie in Europa e quali novità porterà sul mercato.