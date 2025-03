Se siete alla ricerca di un computer da gaming già assemblato e pronto all’uso, con prestazioni elevate e a un prezzo competitivo, non potete perdervi l’offerta attualmente disponibile su Amazon. Questo PC, appartenente alla linea Actina Endorfy, è in promozione e rappresenta un’opzione interessante per i videogiocatori.

Dettagli dell’offerta su Amazon

Il computer Actina Endorfy è attualmente in vendita su Amazon con uno sconto del 24% rispetto al prezzo originale. Questo significa che è possibile acquistarlo per soli 1.924 euro. La disponibilità è limitata, con pochi pezzi rimasti, quindi è consigliabile affrettarsi per non perdere questa occasione. Il PC viene venduto e spedito direttamente da Amazon, garantendo un servizio sicuro e veloce.

Caratteristiche tecniche del computer

Il computer arriva a casa già montato, alloggiato in un elegante case nero con pannello laterale trasparente, dotato di numerose ventole per garantire un adeguato flusso d’aria. Le specifiche tecniche sono impressionanti: il sistema è equipaggiato con un potente processore Intel Core i5-14600KF, supportato da un dissipatore a liquido AIO, per mantenere temperature ottimali anche durante le sessioni di gioco più intense. La memoria RAM è di ben 32 GB, mentre lo spazio di archiviazione è fornito da un SSD da 1TB, che offre velocità e capacità adeguate per i giochi moderni.

La scheda grafica è una NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, una delle più performanti sul mercato, capace di gestire anche i titoli più esigenti in termini di grafica. Con queste specifiche, il computer è in grado di offrire un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente, rendendolo una scelta ideale per i gamer.

Vantaggi di Amazon Prime e offerte aggiuntive

Se non siete ancora iscritti ad Amazon Prime, potete approfittare di una prova gratuita di 30 giorni grazie a una promozione speciale. Gli studenti possono accedere a 3 mesi di Prime senza alcun costo. Essere membri di Amazon Prime offre numerosi vantaggi, tra cui spedizioni veloci gratuite e l’accesso a un vasto catalogo di film e serie TV su Amazon Prime Video, oltre a giochi gratuiti tramite Prime Gaming.

Inoltre, ci sono ulteriori promozioni disponibili, come TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Approfittate di queste offerte per arricchire la vostra esperienza di intrattenimento.

Concludendo, l’Actina Endorfy rappresenta un’opzione di alto livello per chi desidera un computer da gaming performante e già pronto all’uso. La promozione attuale su Amazon rende questa offerta ancora più interessante per i videogiocatori di ogni livello.