Un’interessante opportunità si presenta per gli appassionati dei dispositivi del marchio Nothing. Amazon ha lanciato un pacchetto promozionale che include un smartphone e un paio di auricolari, entrambi a un prezzo scontato.

Dettagli del bundle promozionale

Il bundle, composto dal CMF Phone 2 Pro e dai CMF Buds 2, sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 12 maggio 2025. Questo pacchetto si distingue per un sconto del 16%, che riduce il prezzo da 308,95 euro a soli 259 euro. Questa offerta è particolarmente vantaggiosa per chi cerca un dispositivo di qualità a un costo accessibile.

Caratteristiche del CMF Phone 2 Pro

Il CMF Phone 2 Pro si presenta come uno smartphone di ultima generazione, equipaggiato con il potente processore MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G. Tra le sue caratteristiche principali spicca una fotocamera da 50MP, che promette scatti di alta qualità, e un display AMOLED da 6,77 pollici con un refresh rate di 120Hz, ideale per un’esperienza visiva fluida e coinvolgente.

Auricolari CMF Buds 2

Per quanto riguarda gli auricolari, i CMF Buds 2, disponibili in una elegante tonalità grigio scuro, sono dotati di driver da 11mm in PMI. Questi auricolari offrono una cancellazione attiva del rumore, capace di ridurre i suoni ambientali fino a 48 dB, permettendo di immergersi completamente nella musica o nelle chiamate.

Vantaggi per i nuovi clienti

In aggiunta, Amazon propone vantaggi esclusivi per i nuovi clienti. Saranno disponibili tre mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratuiti di Audible. Queste offerte permetteranno di accedere a un vasto catalogo musicale, una ricca selezione di eBook e una varietà di audiolibri e podcast, tutti in italiano. Un’opportunità da non perdere per chi desidera esplorare nuove esperienze di intrattenimento.