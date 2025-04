Nel fine settimana del 10 e 11 maggio 2025, Pechino ha ospitato una maratona che ha attirato l’attenzione internazionale per la sua particolare combinazione di robot e corridori umani. L’evento, descritto come inquietante e affascinante, ha sollevato numerosi dibattiti riguardo alle capacità attuali della tecnologia. Secondo un report del Wall Street Journal, i risultati hanno sorpreso molti: i robot, contrariamente alle aspettative, non sono riusciti a superare i partecipanti umani.

Risultati dei robot e dei corridori umani

Il robot Tien Kung Ultra ha completato il percorso di 21 chilometri in un tempo di 2 ore, 40 minuti e 42 secondi. Tuttavia, il miglior corridore umano maschile ha concluso la gara in un impressionante 1 ora, 2 minuti e 36 secondi, evidenziando un netto divario di prestazioni. Questo risultato ha spinto le aziende sviluppatrici dei robot a riconsiderare le loro strategie e a valutare i progressi nel campo della robotica.

Comportamenti erratici dei robot

Le prestazioni di altri robot sono state ancora più deludenti. Il Journal ha riportato che alcuni modelli non sono riusciti nemmeno a oltrepassare la linea di partenza. Un robot, noto come Huanhuan, ha corso nella direzione opposta prima di fermarsi a metà percorso, rifiutandosi di continuare. Un altro esemplare, chiamato Shennong, ha mostrato comportamenti erratici, oscillando in modo incontrollato e causando l’incidente del corridore umano che lo accompagnava, per poi schiantarsi contro un muro. Queste scene hanno evocato ricordi di comiche situazioni cinematografiche, simili a quelle della saga di Fantozzi, dove i protagonisti si trovavano coinvolti in eventi surreali.

Implicazioni per il futuro della tecnologia

L’evento ha messo in luce non solo le sfide tecniche che i robot devono affrontare, ma anche le aspettative che la società ha nei confronti della tecnologia. Mentre i progressi nella robotica continuano, la maratona di Pechino ha dimostrato che c’è ancora molta strada da fare per raggiungere le capacità umane in attività fisiche complesse come la corsa.