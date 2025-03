Siete alla ricerca di auricolari wireless di qualità senza dover spendere una fortuna? Attualmente, su Amazon, sono disponibili alcune offerte interessanti sui prodotti HUAWEI, ideali per chi desidera un audio eccellente a un prezzo accessibile.

Huawei Freebuds 5i

Le HUAWEI FreeBuds 5i si presentano come un’ottima scelta per gli appassionati di musica. Questi auricolari Bluetooth 5.3 offrono un audio di alta qualità con certificazione Hi-Res, oltre a tre modalità di cancellazione del rumore. La loro batteria garantisce un’autonomia impressionante di 28 ore. Attualmente, la versione nera di queste cuffie è in promozione con uno sconto del 44% rispetto al prezzo originale di 99,99 euro, rendendole disponibili a soli 56 euro. Un’opzione da non perdere per chi cerca un’esperienza audio premium senza compromettere il budget.

Huawei Freebuds Se 2

Per chi desidera un’alternativa ancora più economica, le HUAWEI FreeBuds SE 2 rappresentano una scelta interessante. Questi auricolari sono dotati di una batteria che offre fino a 40 ore di utilizzo, sono certificati IP54 per la resistenza all’acqua e presentano un design ergonomico per un comfort prolungato. Le versioni disponibili in blu, bianco o nero sono ora acquistabili con uno sconto del 45% rispetto al prezzo consigliato, permettendo di portarle a casa per soli 27 euro. Un’opzione perfetta per chi cerca un prodotto funzionale e conveniente.

