Se siete alla ricerca di una nuova Smart TV per il vostro soggiorno, con uno schermo ampio e una risoluzione eccezionale, è il momento giusto per esplorare le offerte disponibili su Amazon. Nel 2025, ci sono modelli di alta qualità a prezzi competitivi che possono soddisfare ogni esigenza.

Hisense 75u62nq

La Hisense 75U62NQ è un modello di punta che presenta un pannello QLED da 75 pollici con risoluzione 4K Ultra HD. Questa Smart TV è dotata di tecnologie all’avanguardia come Dolby Vision e HDR 10+, rendendo l’esperienza visiva davvero immersiva. Inoltre, è compatibile con Alexa, offre una Game Mode Plus per i videogiocatori e integra il digitale terrestre di ultima generazione. Attualmente, è disponibile con uno sconto del 20% rispetto al prezzo consigliato, che consente un risparmio di 180 euro al momento del check-out, portando il prezzo finale a soli 818 euro. Per chi desidera un grande schermo senza compromettere la qualità, questo modello rappresenta un’ottima scelta.

Hisense 65u62nq

Un’altra proposta interessante è la Hisense 65U62NQ, che mantiene le stesse caratteristiche tecniche del modello da 75 pollici, ma con uno schermo più compatto da 65 pollici. Questa versione è attualmente in offerta con uno sconto di 65 euro che si applica al momento del check-out, riducendo il prezzo finale a 573 euro. Questa TV è perfetta per chi cerca una qualità d’immagine elevata in uno spazio più ridotto, senza rinunciare alle funzionalità avanzate.

Hisense 55u62nq

Infine, per chi desidera qualcosa di più piccolo, la Hisense 55U62NQ offre un display da 55 pollici con tutte le caratteristiche della gamma QLED 4K. Attualmente, è disponibile con uno sconto del 23% rispetto al prezzo di listino, insieme a un risparmio di 90 euro al check-out, portando il prezzo a 409 euro. Questo modello rappresenta una soluzione ideale per chi ha spazi più contenuti ma non vuole rinunciare a una qualità d’immagine elevata.

Se sei uno studente, approfitta della promozione Amazon Prime Student, che offre tre mesi di servizio gratuito. Questo include spedizioni gratuite con Prime, accesso a film e serie su Prime Video, giochi con Prime Gaming e molto altro. Non perdere l’opportunità di ottenere un’ottima Smart TV a un prezzo vantaggioso!