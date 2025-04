Avete in mente di acquistare un nuovo smartphone e desiderate un dispositivo che combini una fotocamera di alta qualità, un display eccellente e una notevole quantità di memoria RAM? Le promozioni sui modelli Realme disponibili su Amazon potrebbero catturare la vostra attenzione.

Realme gt 7 pro 5g (12+512gb)

Il Realme GT 7 Pro 5G, presentato nel 2025, è un dispositivo di punta che offre 12 GB di RAM e una memoria interna di 512 GB. Questo smartphone si distingue per il suo schermo RealWorld Eco da 6,78 pollici, con un refresh rate di 120 Hz, che garantisce un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. La batteria, con una capacità di 6.500 mAh, assicura un’ottima autonomia, mentre il potente processore Snapdragon 8 Elite promette prestazioni elevate in ogni situazione. La fotocamera principale, dotata di un sensore Sony IMX882 da 50 MP, consente di realizzare scatti di qualità superiore. Attualmente, grazie a un coupon da 80 euro, il prezzo finale per questo modello è di soli 729 euro nella colorazione grigia.

Realme gt 7 pro 5g (12+256gb)

Un’altra offerta interessante riguarda il Realme GT 7 Pro 5G nella variante arancione, che presenta 12 GB di RAM e una memoria interna di 256 GB. Le specifiche tecniche sono pressoché identiche a quelle del modello con 512 GB di memoria. Anche per questa versione è disponibile uno sconto di 80 euro, portando il prezzo finale a 669 euro. Questo modello si rivela ideale per chi cerca un dispositivo potente senza rinunciare a un design accattivante.

