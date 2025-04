Il 24 aprile 2025, Apple celebrerà il decimo anniversario dell’Apple Watch con un’iniziativa speciale dedicata a tutti i possessori di questo smartwatch. In questa occasione, gli utenti avranno l’opportunità di ricevere una medaglia virtuale esclusiva, che potrà essere aggiunta alla loro collezione di riconoscimenti.

Come ottenere la medaglia virtuale

Per ottenere questa medaglia, i partecipanti dovranno completare i tre anelli di attività il 24 aprile 2025, giorno che coincide con il “Global Close Your Rings Day”. Questa iniziativa è stata ideata per promuovere uno stile di vita attivo e salutare, un obiettivo che Apple ha sempre sostenuto attraverso il suo dispositivo indossabile. La medaglia virtuale, presentata ufficialmente da Apple, rappresenta un incentivo per gli utenti a impegnarsi in attività fisica e a condividere i propri progressi sui social media utilizzando l’hashtag #CloseYourRings.

Attività fisica e premi

Il 24 aprile, gli utilizzatori di Apple Watch saranno incoraggiati a dedicarsi all’attività fisica che preferiscono, spingendosi oltre i propri limiti o provando nuove esperienze. Coloro che riusciranno a chiudere tutti gli anelli di attività riceveranno non solo la medaglia virtuale in edizione limitata, ma anche dieci sticker e un badge animato, un modo per celebrare i risultati ottenuti.

Iniziativa globale e spilla speciale

In aggiunta, durante il Global Close Your Rings Day, gli utenti avranno la possibilità di ritirare una spilla speciale ispirata alla medaglia presso gli Apple Store di tutto il mondo, fino ad esaurimento scorte. Questa iniziativa sottolinea l’impegno di Apple nel promuovere la salute e il benessere dei propri clienti.

Risultati della ricerca

Contemporaneamente a questo evento, Apple ha reso disponibile un nuovo studio sul proprio sito web, che ha coinvolto 140.000 partecipanti. La ricerca ha messo in luce le correlazioni positive tra il completamento degli anelli di attività dell’Apple Watch e diversi aspetti della salute, tra cui il sonno, la salute cardiaca e il benessere mentale. Questi risultati evidenziano l’importanza di un’attività fisica regolare e il ruolo fondamentale che il dispositivo gioca nel monitorare e incoraggiare uno stile di vita sano.