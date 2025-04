Se siete alla ricerca di uno smartphone in grado di resistere a cadute e urti, è il momento giusto per approfittare di un’interessante offerta su Amazon. Il dispositivo protagonista di questa promozione è il Blackview BV4800pro, un telefono rugged progettato per garantire resistenza e prestazioni elevate.

Dettagli dell’offerta su Amazon

Fino al 30 aprile 2025, il Blackview BV4800pro è disponibile a un prezzo scontato grazie a un coupon da 114 euro e a un codice promozionale 6HH43K3L, che permette di ottenere uno sconto del 50%. Questo porta il costo finale del telefono da 459,99 euro a soli 115 euro. Un’opportunità da non perdere per chi desidera un dispositivo robusto senza spendere una fortuna.

Caratteristiche tecniche del Blackview BV4800pro

Il Blackview BV4800pro si distingue per la sua scocca posteriore resistente a urti e cadute, mentre la parte frontale è protetta da un vetro Gorilla Glass 5, noto per la sua robustezza. Il display da 6,56 pollici offre una risoluzione HD+, garantendo un’esperienza visiva soddisfacente. Questo smartphone è dotato di 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, supportato da un potente processore Octa-Core. Inoltre, gli utenti possono sfruttare tre slot per schede, consentendo l’inserimento di due SIM e una scheda microSD. Il sistema operativo installato è Android 14, che assicura un’interfaccia moderna e funzionalità avanzate.

Varianti e vantaggi per gli utenti Amazon

Il Blackview BV4800pro è disponibile in due varianti di colore: completamente nero e nero con dettagli verdi. Per chi non è ancora iscritto ad Amazon Prime, c’è la possibilità di provare il servizio gratuitamente per 30 giorni, approfittando di vantaggi come spedizioni veloci e accesso a contenuti esclusivi su Amazon Prime Video. Gli studenti possono beneficiare di un’offerta ancora più vantaggiosa, con tre mesi di Prime a costo zero. Inoltre, ci sono promozioni per Music Unlimited, Kindle Unlimited e Audible, offrendo un’ampia gamma di contenuti e servizi gratuiti per i nuovi iscritti.

Questa offerta rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera un telefono robusto e performante, con un eccellente rapporto qualità-prezzo.