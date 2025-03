Se siete alla ricerca di uno switch con un minimo di cinque porte Ethernet, non potete perdere l’occasione di approfittare della promozione temporanea su Amazon. In data 15 marzo 2025, il noto rivenditore online propone un’offerta imperdibile sul Tenda TEG205E, un dispositivo venduto e spedito direttamente da Amazon, con disponibilità immediata. Grazie a uno sconto del 26% rispetto al prezzo consigliato, il prodotto è acquistabile per soli 11 euro.

Caratteristiche del Tenda Teg205E

Il Tenda TEG205E è un dispositivo di dimensioni contenute, caratterizzato da un elegante colore nero, progettato specificamente per fungere da switch per porte Ethernet. Il dispositivo richiede un collegamento a una fonte di alimentazione e presenta cinque porte Gigabit Ethernet, capaci di raggiungere una velocità massima di 1.000 Mbps. Tra i punti di forza di questo prodotto troviamo un robusto corpo metallico, che garantisce durabilità, un funzionamento estremamente silenzioso e un consumo energetico ridotto. Un’altra caratteristica notevole è la protezione da fulmini 6KV, che assicura una maggiore sicurezza durante l’uso.

Informazioni aggiuntive e vantaggi di Amazon Prime

Per ulteriori dettagli sul Tenda TEG205E, è possibile consultare la pagina ufficiale su Amazon. Se desiderate azzerare le spese di spedizione sui vostri acquisti, l’iscrizione ad Amazon Prime è una scelta vantaggiosa. I nuovi membri possono usufruire di un periodo di prova gratuito di 30 giorni, mentre gli studenti hanno diritto a 90 giorni gratuiti. Con Amazon Prime, potrete accedere a una vasta gamma di vantaggi, tra cui film e serie TV su Prime Video e giochi gratuiti su Prime Gaming. Inoltre, Amazon offre anche tre mesi di Music Unlimited, due mesi di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible. Approfittate di queste opportunità per arricchire la vostra esperienza di acquisto e intrattenimento.